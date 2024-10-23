Москвичей предупредили о подорожании такси

«Известия»: такси в Москве до конца 2024 года подорожает на 30 процентов

С 25 октября в Москве подорожает такси. О росте стоимости поездок со ссылкой на данные «Яндекс Go» сообщает газета «Известия».

По данным агрегатора, цена за километр пути и минуты в тарифе «Комфорт» вырастет на 25 процентов, с 12 до 15 рублей. В цену подачи машины будут включены один километр и три минуты пути вместо действующих двух километров и шести минут соответственно. Минута ожидания подорожает с 13 до 15 рублей. Стоимость других тарифов подтвердят позже.

При заявленном повышении стоимости ряда опций на четверть средний чек на поездки вырастет только на три-четыре процента, уверены представители «Яндекса». Это связано с тем, что итоговая стоимость включает подачу машины, платные опции, объем спроса и количество свободных машин на линии.

В то же время ряд перевозчиков полагает, что цены такси вырастут сильнее — вплоть до 30 процентов. По информации таксопарка «Шоколад», повышенный спрос наблюдается все чаще из-за нехватки водителей, что сказывается на простое автомобилей. Весной среднее время ожидания машины составляло 5 минут, а в октябре — уже 11. В «Яндексе» при этом полагают, что корректировки тарифов совместно с таксопарками помогут привлечь для выполнения заказов больше водителей и частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

Также на рост стоимости перевозок влияет меньший ресурс китайских автомобилей. Как заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев, в отличие от машин из Европы и Кореи они проходят до поломки 150 тысяч километров и меньше в отличие от 250-300 тысяч.

«Автомобили ранее работали в такси примерно четыре года. Два года назад таксопарки закупили китайские машины. У нас при сравнительно небольших пробегах у 70 процентов авто поломались вариаторы, что повлекло недешевый ремонт», — добавил генеральный директор таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский.

Обновить таксопарк становится сложнее из-за высоких ставок лизинга, которые выросли с 15 до 27 процентов. Вместе с тем подорожало обслуживание и запчасти авто — в среднем, стоимость владения машинами стала почти вдвое выше по сравнению с 2023-м. По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, на рынке нет вариантов остановить рост стоимости перевозок.

По данным «Чек Индекс», в сентябре 2024 года средний чек поездки на такси в России составил 598 рублей. Если сравнивать с первым осенним месяцем 2023 года, рост составил 12 процентов. В Москве средний чек составил 821 рубль, а в Санкт-Петербурге — 626 рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» существенно усложнит работу агрегаторов такси и сделает невозможным для граждан ее использование в привычном режиме.