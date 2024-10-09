Траты россиян на такси подсчитали

«Чек индекс»: средний чек поездки на такси вырос почти до 600 рублей

В сентябре 2024 года средний чек поездки на такси в России составил 598 рублей. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Таким образом, если сравнивать с первым осенним месяцем прошлого года, рост составил 12 процентов. Что касается количества покупок, то оно увеличилось на шесть процентов.

В Москве средний чек составил 821 рубль, а в Санкт-Петербурге — 626 рублей.

Есть прогнозы, что до конца 2024 года услуги такси в РФ подорожают на 30 процентов. К этому приведет рост цен на автомобили, бензин и новую страховку. Кроме того, свою роль сыграют и некоторые законодательные инициативы.

Выяснилось также, что за последнее время в РФ серьезно увеличились объемы серого рынка такси. Например, в мессенджере Telegram обнаружили 234 подобные группы, где предлагались соответствующие услуги и 29 чат-ботов. В соцсети «ВКонтакте», по некоторым данным, насчитывается 3,8 тысячи таких групп.