Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 9 октября 2024Экономика

Траты россиян на такси подсчитали

«Чек индекс»: средний чек поездки на такси вырос почти до 600 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В сентябре 2024 года средний чек поездки на такси в России составил 598 рублей. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Таким образом, если сравнивать с первым осенним месяцем прошлого года, рост составил 12 процентов. Что касается количества покупок, то оно увеличилось на шесть процентов.

В Москве средний чек составил 821 рубль, а в Санкт-Петербурге — 626 рублей.

Есть прогнозы, что до конца 2024 года услуги такси в РФ подорожают на 30 процентов. К этому приведет рост цен на автомобили, бензин и новую страховку. Кроме того, свою роль сыграют и некоторые законодательные инициативы.

Выяснилось также, что за последнее время в РФ серьезно увеличились объемы серого рынка такси. Например, в мессенджере Telegram обнаружили 234 подобные группы, где предлагались соответствующие услуги и 29 чат-ботов. В соцсети «ВКонтакте», по некоторым данным, насчитывается 3,8 тысячи таких групп.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Российское подразделение Shell решило самоликвидироваться

      Названо возможное место подписания договора между Азербайджаном и Арменией

      Последствия введения для «Газпрома» норматива продаж на бирже оценили

      Россиянин стал победителем самого престижного международного конкурса фото дикой природы

      Меган Маркл разочаровала публику появлением в откровенном платье в детской больнице

      В ДНР рассказали о попытках ударов ВСУ из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

      В Кремле назвали оскорбления в адрес Путина частью политической культуры США

      В российском регионе квадроберам запретили посещать кафе

      Траты россиян на такси подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше