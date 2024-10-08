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20:56, 8 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о серьезном росте цен на такси

«Ъ»: стоимость поездки на такси к концу года может вырасти еще на 30 процентов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Общественный совет по развитию такси предупредил, что до конца года поездки в России могут подорожать еще на 30 процентов, после того, как средний чек вырос на 10 процентов за последние три месяца. Оценки участников рынка приводит «Коммерсантъ».

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус согласен со скорым ростом цен, но не думает, что он будет столь серьезным. В стоимость услуги придется заложить подорожание автомобилей, средств производства, бензина, новую страховку с 1 ноября. Также к расходам приведут законодательные инициативы.

«Слишком дорого не будет, потому что тогда пассажиры будут отказываться от такси, соответственно, таксисты и агрегаторы будут меньше зарабатывать», — считает эксперт.

В Москве этим летом, по данным компании «Чек Индекс», в среднем поездка в такси обходилась в 800 рублей, из расчета на один километр поездка стала дороже на 17 процентов. Участники рынка говорят о кадровом голоде, который усугубляется изменениями в миграционной политике и регулированием сферы.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев напомнил, что большая часть подорожания приходится на рост оплаты труда таксистов. И, скорее всего, в ближайшем будущем ситуация не изменится, поскольку водителей набрать негде.

Отдельно он напомнил, что проблемы с работой навигаторов в центре Москвы увеличивают среднее время поиска такси. Это приводит к меньшей эффективности одной поездки, а значит, дополнительно давит на цены.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации» существенно усложнит работу агрегаторов такси и сделает невозможным для граждан ее использование в привычном режиме.

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      Платон Щукин
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