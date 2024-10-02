ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

РБК: ФАС выставила 40 претензий к законопроекту МЭР о платформенной экономике

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации», представив сразу 40 претензий к его положениям. Об этом со ссылкой на соответствующий отзыв пишет РБК.

В том числе, полагают в ведомстве, документ приведет к навязыванию цифровыми платформами невыгодных условий для контрагентов, проблемам для пассажиров в пользовании такси и ограничению конкуренции на рынке розничной торговли.

В связи с этими обстоятельствами ФАС не согласовала изменения, указав на необходимость существенной доработки текущей редакции документа. В министерстве ответили, что отзыв от ФАС поступил и будет рассмотрен.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в целом согласились с позицией антимонопольщиков. В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) отметили, что внимательно относятся к позиции ведомства. Обе организации участвуют в обсуждении документа.

Среди претензий, высказанных ФАС, есть замечание, что закон приведет к правовым коллизиям. Например, понятие «крупная посредническая платформа» сформулировано таким образом, что статус площадки может меняться хоть каждый день в зависимости от числа пользователей, хотя он подразумевает дополнительные требования к компаниям.

Также антимонопольщикам не нравится узаконенное манипулирование результатами поисковой выдачи, поскольку оно дискриминирует партнеров платформы, не доплативших за дополнительные услуги продвижения своих товаров.

Что касается агрегаторов такси, на которых также распространяются положения документа, то чувствительным станет право партнера платформы отказаться от заказа без каких-либо последствий для себя. В текущих условиях такое поведение негативно влияет на недобросовестного партнера, но закон позволит ему избегать ограничений. Соответственно, пассажиры такси столкнутся с невозможностью вызвать машину в ряде случаев, либо им придется платить больше.

Ранее аналитическое агентство «Прессиндекс» сообщило о росте в России серого рынка такси в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Повышение цен в традиционных сервисах привело к появлению более дешевых вариантов.