Россиян предупредили о росте серого рынка такси в интернете

«Ъ»: в Telegram растет серый рынок такси из-за высоких цен в агрегаторах

За последнее время в России выросли объемы серого рынка такси в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Прессиндекс».

Соответствующее исследование было проведено по запросу АНО «Цифровые платформы». По его итогам выяснилось, что в настоящее время в российском сегменте интернета действует масштабная сеть чатов и групп для вызова такси. Так, в мессенджере Telegram аналитики выявили в общей сложности 234 подобные группы и 29 чат-ботов. В свою очередь, в соцсети «ВКонтакте», по подсчетам экспертов, действуют 3,8 тысячи таких групп.

Эксперты подчеркивают, что за последнее время число подобных сервисов в интернете значительно выросло. Такие сообщества стали в несколько раз больше. Что касается непосредственно самого Telegram, то в этом мессенджере аналитики выявили нелегальные каналы-агрегаторы, которые ввели комиссию для водителей. Все это, как указывают участники рынка, происходит на фоне роста цен в традиционных агрегаторах.

На фоне резкого увеличения объемов серого рынка такси в интернете глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу, подразумевающую введение в стране цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси. Кроме того, в организации призывают власти содействовать в вопросе реализации экспериментальных правовых режимов.

Рост цен на услуги такси в традиционных агрегаторах будет продолжаться и дальше, предупреждал ранее глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов. По его словам, подобная динамика станет неизбежной на фоне массового оттока водителей из отрасли. Остановить негативную тенденцию, как пояснил эксперт, можно только при помощи повышения базового тарифа на подобные пассажирские перевозки. Кроме того, на дальнейшее развитие ситуации окажет влияние и значительный рост расходов на обслуживание автомобилей, задействованных в такси.