Зарплаты в России выросли рекордными за 16 лет темпами

«Ведомости»: Средняя номинальная зарплата в РФ выросла на 21,9 % в декабре

По итогам декабря 2024 года средняя номинальная зарплата в России выросла на 21,9 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Достигнутые темпы оказались рекордными за последние 16 лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Номинальная зарплата отражает оплату труда сотрудника компании в ее чистом значении и не учитывает колебания цен на товары и услуги. Динамика оказалась максимальной с ноября 2008 года. Тогда средняя ежемесячная зарплата в России в номинальном выражении увеличилась на 22 процента. Таким образом, достигнутые в декабре 2024-го темпы не дотянули до этой планки 0,1 процентного пункта (п.п.).

В декабре 2024 года средняя номинальная зарплата в России оказалась на отметке в 128 665 рублей. Речь идет об окладе до вычета налогов, но с учетом премий и надбавок. В ряде регионов страны средний размер номинальной зарплаты оказался вдвое больше. Так, в Москве показатель составил 281 778 рублей, в Чукотском автономном округе — 262 061 рубль, а в Магаданской области — 224 085 рублей.

Автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова связала рекордный рост средней номинальной зарплаты в России с сохраняющимся кадровым голодом. К числу других причин подобной динамики она отнесла более ранние выплаты премий в связи с ростом прогрессивности ставок НДФЛ с начала 2025 года. При этом темпы роста средней реальной (с учетом инфляции) зарплаты в декабре, согласно подсчетам экспертов, могли оказаться гораздо ниже и составить 11,3 процента в годовом выражении.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщило, что в 2024 году в 11 регионах средняя зарплата (до вычета налогов и с учетом премий) превысила отметку в 100 тысяч рублей. Подобную динамику аналитики зафиксировали на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. При этом из списка регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей вылетели Мурманская область и Санкт-Петербург.