15:26, 24 марта 2026

Найден простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

EJPC: Спорт и 11 дополнительных минут сна снижают риск проблем с сердцем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Небольшие изменения в образе жизни могут заметно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более чем 53 тысяч человек из UK Biobank. Результаты опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Исследование длилось около восьми лет. Участники носили устройства для оценки сна и физической активности, а также сообщали о своем рационе. Ученые сопоставили эти данные с риском инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Оказалось, что даже минимальные изменения дают эффект. Дополнительные 11 минут сна, несколько минут физической активности в день и небольшое увеличение потребления овощей были связаны со снижением риска на 10 процентов.

Наиболее выраженный результат наблюдался при сочетании факторов. Сон продолжительностью 8-9 часов, регулярная физическая активность и более качественное питание были связаны со снижением риска серьезных событий на 57 процентов по сравнению с наименее здоровым образом жизни.

Авторы отмечают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты показывают, что даже небольшие изменения привычек могут существенно повлиять на здоровье сердца и сосудов.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск инфаркта и инсульта.

