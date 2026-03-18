12:47, 18 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный эффект популярной вакцины для здоровья сердца

ACC.26: Вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск инфаркта и инсульта
Екатерина Графская

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Вакцинация против опоясывающего лишая может существенно снизить риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений у людей с заболеваниями сердца. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 246 тысяч взрослых американцев с атеросклеротической болезнью сосудов. Результаты работы представлены на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии (ACC.26).

Ученые сравнили две группы пациентов старше 50 лет: 123 411 человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины от опоясывающего лишая, и столько же невакцинированных людей с похожими характеристиками здоровья. Затем специалисты оценили, как часто у них происходили серьезные сердечные события в течение года.

Оказалось, что у вакцинированных пациентов риск крупных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий был на 46 процентов ниже. Кроме того, у них на 32 процента реже происходил инфаркт, на 25 процентов реже — инсульт, и на 25 процентов реже развивалась сердечная недостаточность. Также риск смерти от любых причин оказался на 66 процентов ниже по сравнению с теми, кто не делал прививку.

По словам авторов работы, связь может объясняться тем, что сама инфекция опоясывающего лишая способна провоцировать образование тромбов вокруг сосудов мозга и сердца, что повышает вероятность инфаркта и инсульта. Предотвращая инфекцию, вакцина может одновременно снижать и риск таких осложнений.

Исследователи отмечают, что особенно выраженный защитный эффект наблюдается у людей, уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания — то есть у пациентов с самым высоким риском осложнений. Поэтому вакцинация может оказаться важной мерой профилактики для этой группы.

Ранее ученые выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая замедляет старение организма.

