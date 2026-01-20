Реклама

Наука и техника
10:51, 20 января 2026Наука и техника

Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

USC: Вакцинация против опоясывающего лишая замедляет старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Вакцинация против опоясывающего лишая может не только защищать от инфекции, но и замедлять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии (USC), проанализировав данные более 3,8 тысячи американцев в возрасте 70 лет и старше. Об этом сообщается на сайте университета.

Исследователи использовали данные долгосрочного исследования Health and Retirement Study и сравнили показатели биологического старения у вакцинированных и невакцинированных участников. Оказалось, что у получивших прививку старение шло медленнее даже с учетом возраста, уровня образования, хронических заболеваний и других факторов. Наиболее заметные различия касались уровня воспаления, эпигенетического и транскриптомного старения, а также сводного показателя «биологического возраста».

Ученые подчеркивают, что биологическое старение отражает не число прожитых лет, а состояние систем организма — иммунной, сердечно-сосудистой и нервной. Хроническое слабовыраженное воспаление, характерное для пожилого возраста, считается одним из ключевых факторов возрастных заболеваний. По мнению авторов, вакцинация может снижать этот фон воспаления, в том числе за счет предотвращения повторной активации вируса ветряной оспы.

Интересно, что эффект сохранялся даже у тех, кто сделал прививку четыре и более лет назад. Исследователи отмечают, что пока речь идет не о доказанном способе замедления старения, а о статистической связи, однако результаты дополняют растущие данные о том, что вакцины могут влиять на процессы старения шире, чем просто защищать от инфекций.

Ранее ученые выяснили, что регулярные аэробные нагрузки могут делать мозг «биологически моложе».

