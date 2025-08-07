Путешествия с легкостью. Где бюджетно отдохнуть на Северо-Западе?

Названы интересные места для бюджетных путешествий на Северо-Западе России

Бытует мнение, что путешествия — это долго и дорого. Однако на Северо-Западе России есть множество интересных мест, до которых можно добраться из Санкт-Петербурга или Калининграда на электричке всего за несколько часов и быстрее. О том, где можно отдохнуть на выходных или даже провести отпуск, не теряя лишнего времени и денег на дорогу, — в материале «Ленты.ру».

Санкт-Петербург окружен живописными местами, куда легко добраться на пригородных поездах. Вот самые интересные направления — от старинных крепостей и дворцов до природных парков и тихих приморских городков

Исторические крепости и дворцы

Выборг

Всего за полтора-два часа от Финляндского вокзала можно добраться до удивительного города с европейской атмосферой. Главная достопримечательность — Выборгский замок, который является одним из немногочисленных памятников средневекового западноевропейского военного зодчества, сохранившихся в России. А чтобы увидеть панораму города и залива, можно подняться на башню Святого Олафа.

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо". Отдыхающие на берегу Выборгского залива. . Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

В старом центре сохранились узкие брусчатые улочки, Круглая башня и библиотека Алвара Аалто. Также стоит посетить парк Монрепо — скалистый пейзажный парк с гротами и китайскими мостиками.

Петергоф

За сорок минут от Балтийского вокзала можно доехать до знаменитой резиденции русских императоров. Петергоф поражает своими фонтанами, особенно Большим каскадом с золотыми статуями.

Виды Петергофа. Фонтан "Большой каскад" и морской канал с балкона над гротами. . Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Верхний и Нижний парки украшены дворцами, павильонами и скульптурами. Летом, когда работают все фонтаны, здесь становится особенно красиво, а осенью парк наполняется ещё и яркими красками осенней листвы.

Ораниенбаум

За час пути от Балтийского вокзала можно попасть в тихий, но не менее величественный дворцовый комплекс. Китайский дворец с изысканными интерьерами. Катальная горка и живописный парк с прудами создают ощущение уединенности. Здесь нет таких толп туристов, как в Петергофе, что делает прогулку особенно приятной.

Природа и заповедники

Всего за 40-50 минут от Финляндского вокзала можно доехать до тихих прибрежных поселков Репино и Комарово. В Репино стоит посетить усадьбу Репина «Пенаты», где художник жил и работал, а в Комарово можно увидеть могилу Ахматовой на местном кладбище.

В часе езды от Москвского вокзала находятся Саблинские пещеры — искусственные подземные ходы, оставшиеся после добычи песка, и красивый водопад на реке Тосна. Еще в полутора часах пути расположена Линдуловская роща — старый заповедник с высокими лиственницами, которые когда-то выращивали для строительства кораблей. Все эти места отлично подходят для спокойных прогулок на природе.

Старинные города

Гатчина

За час от Балтийского вокзала можно доехать до Гатчины, где находится Гатчинский дворец с подземным ходом и огромный парк с озерами и павильонами. Когда-то здесь любил охотиться Павел I, а сегодня можно покататься на лодке или просто насладиться природой.

Гатчинский дворец. Фото: Vunishka / Shuttertock / Fotodom

Тихвин

За три с половиной часа от Ладожского вокзала можно доехать и до города, где родился композитор Римский-Корсаков. Главная достопримечательность — Тихвинский Богородичный Успенский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери.

Водные курорты и необычные места

Всего в часе езды от Финляндского вокзала находится Зеленогорск — уютный курортный городок с песчаными пляжами на Финском заливе, где можно отдохнуть среди старинных дач и сосновых парков. Чуть дальше, в двух с половиной часах пути, расположился Приозерск с его древней крепостью Корела на берегу Ладожского озера — отличное место для любителей истории и красивых пейзажей.

Рускеала. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Если хочется настоящей карельской природы, за четыре с половиной часа с пересадкой можно добраться до Сортавалы, откуда отправляются экскурсии на Валаам и к мраморным Рускеальским водопадам. Для тех, кто предпочитает необычные места, в получасе езды от Витебского вокзала находится Пулковская обсерватория в Шушарах, где можно посмотреть в старинные телескопы, а в трех с половиной часах — пограничный Ивангород с его мощной крепостью, откуда видно эстонский Нарвский замок через реку.

Калининградская область тоже богата интересными местами, до которых легко добраться на пригородных поездах. В ней есть все от старинных немецких городов до живописных морских курортов — здесь каждый найдет маршрут по душе

Исторические города и крепости

Советск

За два с половиной часа с пересадкой в Черняховске можно добраться до бывшего Тильзита. Этот город знаменит подписанием Тильзитского мира в 1807 году. Его визитная карточка — мост королевы Луизы через Неман с его скульптурными группами и неоготическими башенками. В центре также сохранились здания немецкой эпохи, включая почтамт и театр. Подробнее узнать о богатой истории города можно в краеведческом музее.

Балтийск

Час пути от Калининграда — и можно оказаться в самой западной точке России. Главная достопримечательность бывшего Пиллау — цитадель XVII века пятиугольной формы. Город интересен тем, что в нем сохранились немецкие кварталы с характерной для Восточной Пруссии архитектурой. Также здесь есть набережная, где стоит величественный памятник Петру I, а у входа в канал можно понаблюдать за кораблями. В ясную погоду стоит посетить смотровую площадку маяка, откуда открывается панорама Балтийской косы.

Природные достопримечательности

Куршская коса

Одна из главных достопримечательностей Калининградской области. Путь к ней лежит через станцию Зеленоградск, от которой нужно будет еще немного проехать на автобусе. Это уникальный природный заповедник с песчаными дюнами и хвойными лесами, включая танцующий лес, который удивляет своими причудливо изогнутыми деревьями. Также можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла» и понаблюдать за перелетными птицами.

Куршская коса. Фото: EvaL Miko / Shuttertock / Fotodom

Виштынецкое озеро

Это самое большое и чистое озеро области с кристальной водой. Чтобы добраться до него, сначала нужно доехать на электричке до Гурьевска, затем сесть на автобус. По пути можно остановиться и посмотреть на кирху XIV века в поселке Некрасово с характерными готическими формами.

Морские курорты

Светлогорск

Всего час езды от Южного вокзала — и можно оказаться в курортном городке на берегу Балтийского моря. Центральная набережная с променадом ведет к знаменитым солнечным часам и скульптуре «Нимфа». А по каскадной лестнице можно подняться к органному залу с уникальными витражами в здании бывшей водолечебницы. Также можно прогуляться по старому району, где сохранились традиционные немецкие виллы с черепичными крышами.

Светлогорск. Фото: ocharophoto / Shuttertock / Fotodom

Зеленоградск

За полтора часа на электричке можно оказаться в бывшем немецком Кранце. Город известен своим длинным песчаным пляжем и неоготической кирхой Святого Адальберта с высоким шпилем. При этом здесь тоже сохранились роскошные виллы начала XX века. Прогулку по городу можно совместить с поездкой на Куршскую косу. А еще здесь находится необычный музей кошек «Мурариум», где представлены сотни экспонатов, посвященных этим милым животным, — от старинных открыток до современных арт-объектов.

Теперь еще дешевле

До 30 сентября 2025 года пассажирам пригородных поездов доступен кешбэк в 5 процентов. Вернуть часть стоимости проезда можно при оплате билета картой «Мир» в кассах и переносных кассовых терминалах в пути следования. Для участия в акции нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте.

Директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова пояснила, что в этом году пассажиры пригородных поездов впервые могут получить приятную выгоду в виде кешбэка 5 процентов, воспользовавшись картой «Мир» для покупки билетов. Это очень удобно, так как можно расплатиться картой любого банка. При этом совершить платеж можно как в кассах, так и в пути следования — с помощью переносных кассовых терминалов.

Пассажиры пригородных поездов активно используют национальные карты для оплаты проезда. Экономия держателей карт «Мир» со старта действия акции уже составила 33,2 млн рублей. Уверены, что и в дальнейшем этот способ оплаты останется в числе приоритетных у пассажиров электричек, позволяя сделать каждую поездку на 5% дешевле Мария Точилова директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир»

Максимальная сумма кешбэка, которую может получить каждый участник за один месяц, составляет 1 500 рублей. При оплате билета картой «Мир» кешбэк вернется на карту в течение нескольких дней после покупки.

Предложением могут воспользоваться пассажиры электричек практически всех регионов России, кроме полигона Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Организатор акции: АО «НСПК» (при участии ОАО «РЖД»). Ознакомиться с информацией об организаторе и полными условиями акции, правилами получения кешбэка при покупке билетов по карте «Мир», а также с полным перечнем пассажирских компаний, участвующих в акции, можно на сайте vamprivet.ru. Кешбэк — частичный возврат денежных средств.

С другими способами оплаты билетов с возвратом кешбэка можно ознакомиться на сайте программы лояльности.

