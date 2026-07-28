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15:28, 28 июля 2026Путешествия

Пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу в аэропорту Кольцово

Пассажиру с инвалидностью пришлось ползти по трапу в аэропорту Кольцово на руках
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Авиаторщина»

Пассажиру с «хрустальными костями» пришлось ползти по трапу на руках из-за отсутствия сопровождения в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

26 июля 21-летний Илья Анисимов, страдающий редким генетическим заболеванием — несовершенным остеогенезом, который называют «болезнью хрустального человека», — летел со своим другом Иваном из Екатеринбурга в Москву самолетом «Уральских авиалиний». У молодого человека это был первый в жизни полет, и во время регистрации он сообщил о необходимости помощи в посадке в салон. Друзьям пообещали, что за Ильей придут специальные сотрудники, которые сопроводят его до места.

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Однако к выходу на посадку никто из службы помощи маломобильным пассажирам так и не пришел. Из-за этого пассажиру с инвалидностью пришлось самостоятельно подниматься по трапу на руках.

Как пишет источник, за организацию сопровождения отвечает оператор аэропорта, а не авиакомпания. Для доставки пассажиров с ограниченной подвижностью к лайнеру и их посадки используются специальные подъемники — амбулифты. По информации Telegram-канала, в этой российской воздушной гавани проблемы с их предоставлением возникают регулярно.

При этом в московском аэропорту Домодедово Илья не столкнулся ни с какими трудностями. Его встретил сотрудник службы помощи маломобильным пассажирам и помог ему покинуть воздушное судно.

Ранее иностранная авиакомпания едва не отказала в посадке на рейс 14-летнему мальчику-инвалиду и довела его до слез. Семье ребенка пришлось оставить аккумулятор от инвалидной коляски стоимостью около 116 тысяч рублей в аэропорту, чтобы попасть на борт.

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