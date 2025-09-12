Авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез

EasyJet запретила мальчику провозить аккумулятор от инвалидной коляски

Авиакомпания EasyJet отказала в посадке на рейс 14-летнему мальчику-инвалиду и довела его до слез. Об этом пишет The Mirror.

Инцидент произошел 29 августа при посадке на рейс в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Энтони Хиггинс вместе с матерью Мелиссой приехали во Францию ради посещения Диснейленда и должны были вылетать домой в Манчестер.

Cотрудники авиакомпании запретили им провозить аккумулятор от инвалидной коляски, так как не была понятна его мощность, и угрожали не пустить на рейс. При этом у Хиггинс с собой были специальные документы, подтверждающие безопасность средства мобильности при перелетах. Уточняется, что мальчик страдает мышечной дистрофией Дюшенна — прогрессирующим генетическим заболеванием, которое лишило его возможности ходить.

В итоге семье пришлось оставить аккумулятор от инвалидной коляски стоимостью в тысячу фунтов стерлингов (около 116 тысяч рублей) во Франции, чтобы попасть на борт. Мать Энтони рассказала, что его до сих пор не вернули. По ее словам, с того момента ее сын буквально «заперт» дома и не может посещать школу. Хиггинс все еще надеется на возврат устройства, в настоящее время от авиакомпании она получила лишь звонок с извинениями.

Ранее бортпроводники отказались помогать пожилому инвалиду-колясочнику и заставили его выбираться из самолета ползком. Они сослались на правила техники безопасности, согласно которым оказывать помощь маломобильным гражданам имеют право только сотрудники специальной службы.