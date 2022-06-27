Бортпроводники заставили инвалида-колясочника выбираться из самолета ползком

Бортпроводники отказались помогать инвалиду выходить из самолета из-за правил безопасности

Бортпроводники британского лоукостера Jet2 отказались помогать пожилому инвалиду-колясочнику и заставили его выбираться из самолета самостоятельно. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Эллиот Пинсли (Elliot Pinsley) прилетел вместе с супругой в Манчестер. Мужчина попросил членов экипажа помочь ему выйти из самолета, однако получил отказ. Бортпроводники сослались на правила техники безопасности, согласно которым оказывать помощь маломобильным гражданам имеют право только сотрудники специальной службы. По словам представителей Jet2, ожидание их прибытия заняло бы как минимум 1,5 часа.

В итоге путешественнику пришлось выходить из самолета самостоятельно — ползком, цепляясь руками за спинки кресел. «Не могу поверить, что со мной так плохо обошлись. Это позорно», — сказал мужчина. «Для него это было все равно, что взобраться на гору или пробежать марафон. К тому времени, когда он добрался до своего собственного инвалидного кресла, он был совершенно измотан. Я не могла поверить, что бортпроводники и пальцем не пошевелили, чтобы помочь», — возмутилась его супруга.

Позже пресс-служба перевозчика выступила с заявлением, извинившись перед семьей Пинсли.

По данным издания, с 2005 года мужчина страдает от серьезного неврологического заболевания, а с 2013 года он может передвигаться только с помощью инвалидной коляски.

Ранее в мае семья мальчика-инвалида была вынуждена отказаться от долгожданного отпуска из-за хаоса в аэропорту Манчестера. Рейс в Турцию несколько раз откладывали — пассажирам пришлось несколько часов спать на полу авиагавани, посыле чего вылет отменили.