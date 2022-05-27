Долгожданный отпуск обернулся для мальчика-инвалида ночевкой на полу аэропорта

Express: британских туристов вынудили отказаться от отпуска из-за хаоса в аэропорту

Хаос в аэропорту вынудил семью британских туристов отказаться от долгожданного отпуска в Турции. Об этом пишет Express.

Так, Лорен Кеннеди, ее партнер Шон и их сын-инвалид, страдающий аутизмом, планировали отдохнуть в роскошном пятизвездочном отеле в Анталье — по словам женщины, она долго откладывала на путешествие, чтобы порадовать мальчика. Однако поездка обернулась для них ночевкой на полу аэропорта.

Туристы заранее приехали в авиагавань Манчестера, однако там пассажирам сообщили, что рейс авиакомпании EasyJet задерживается. Как рассказала пассажирка, через некоторое время началась «неразбериха» — сотрудники авиакомпании не появлялись, все пассажиры стояли в длинной очереди.

«Мой маленький мальчик не очень хорошо справился с этим, он начал кричать посреди большой толпы», — описала происходящее британка.

Однако проблемы не закончились даже после того, как всех пассажиров посадили в самолет — воздушное судно стояло на взлетно-посадочной полосе и не двигалось. В итоге рейс отменили, а туристам предложили поменять билеты и разместиться в гостинице неподалеку за свой счет.

Британцам пришлось отказаться от отпуска и вернутся домой, так как новые билеты стоили 1600 фунтов стерлингов (129 тысяч рублей). Точных причин отмены рейса пассажирам так и не сообщили.

Ранее в мае сотрудник авиакомпании United Airlines ударил пассажира во время регистрации в аэропорту. Причины драки остаются неизвестными, однако подробности инцидента были переданы в правоохранительные органы.