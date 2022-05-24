Представитель авиакомпании избил пассажира в аэропорту и попал на видео

Сотрудник United Airlines ударил пассажира во время регистрации в аэропорту Нью-Джерси

Сотрудник авиакомпании United Airlines ударил пассажира во время регистрации в аэропорту и попал на видео. Об этом сообщает Express.

На опубликованных кадрах видно, как представитель перевозчика бьет мужчину по лицу рядом со стойкой регистрации в международном аэропорту Нью-Джерси. Затем пассажир наносит противнику несколько ударов кулаками, выводя его из равновесия.

По данным издания, причины драки остаются неизвестными, однако подробности инцидента +переданы в правоохранительные органы.

Представитель United Airlines заявил, что авиакомпания не терпит насилия любого рода в аэропортах или на борту самолетов. «Мы работаем с местными властями для дальнейшего расследования этого дела», — отметил он.

В начале мая на видео попала массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам. Потасовка началась из-за расистского высказывания британца.