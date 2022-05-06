Массовая драка летевших в Амстердам пассажиров в самолете попала на видео

Драка шестерых пассажиров, летевших из Манчестера в Амстердам, попала на видео

Массовая драка пассажиров, летевших рейсом авиакомпании KLM из Манчестера в Амстердам, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, все подробности произошедшего до сих пор выясняются. По словам пассажира, снявшего потасовку на мобильный телефон, драка началась из-за расистского высказывания молодого британца в возрасте чуть более 20 лет.

На видео показано, как к пассажиру подскочили трое мужчин и начали наносить удары. За пострадавшего вступились двое попутчиков и стали в ответ избивать обидчиков. Члены экипажа не сразу смогли разнять дебоширов, помогло лишь вмешательство пилота.

Впоследствии командир воздушного судна обратился в полицию. По прилете в столицу Нидерландов шестерых нарушителей задержали, один из них получил легкие травмы. В авиакомпании пояснили, что никто из членов экипажа в результате инцидента не пострадал.

В декабре пьяный турист, возвращавшийся из Египта в Таллин, затеял на борту драку с женой и попал на видео. Пассажиры пришли на помощь женщине, они обездвижили дебошира и связали его с помощью подручных средств.