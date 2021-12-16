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Пассажир во время полета затеял драку с собственной женой и попал на видео

Эстонец избил жену на рейсе Хургада — Таллин и попал на видео

Возвращавшийся из Египта турист затеял на борту самолета драку с собственной женой и попал на видео. Ролик и подробности произошедшего опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».

Отмечается, что инцидент произошел на борту рейса ХургадаТаллин. Житель Эстонии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил во время полета пьяный дебош и напал на жену.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, как дебошир избивает супругу, нанося ей сильные удары по голове и корпусу. На помощь женщине прибежали другие пассажиры, которые обездвижили буйного эстонца и связали его подручными средствами. Позже мужчина был передан сотрудникам полиции в аэропорту Таллина.

Ранее в декабре пьяный россиянин устроил дебош во время рейса МагаданНовосибирск. Мужчина сначала ударил впереди сидящую женщину, а затем напал на ее спутника.

Дарья Рыбак
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