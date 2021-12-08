Пьяный россиянин набросился с кулаками на попутчиков в самолете и попал на видео

Россиянин устроил пьяный дебош во время рейса Магадан-Новосибирск и был задержан

Пьяный россиянин устроил дебош во время рейса Магадан-Новосибирск и попал на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

На размещенных в сети кадрах видно, как один из пассажиров самолета авиакомпании S7 набросился на попутчиков с кулаками — сначала ударил впереди сидящую женщину, а затем напал на ее спутника.

«Сядьте, вы что делаете?», «Не бейте, просто держите его», — кричат остальные пассажиры и пытаются утихомирить хулигана. После приземления воздушного судна дебошир был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в декабре в аэропорту Внуково на борту самолета Москва-Стамбул задержали женщину, устроившую дебош. Из-за неадекватного поведения россиянки рейс, вылетающий в Турцию, отправился с опозданием. По словам очевидцев, пассажирку пытались успокоить бортпроводница и сотрудник полиции.