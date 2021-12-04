Россиянка устроила дебош в вылетающем в Стамбул самолете и побила полицейского

В аэропорту Внуково на борту самолета Москва — Стамбул задержали женщину, устроившую дебош. Из-за неадекватного поведения россиянки рейс, вылетающий в Турцию, отправился с опозданием. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам очевидцев, пассажирку пытались успокоить бортпроводница и сотрудник полиции. Оперативника россиянка атаковала. «Мне нужно улететь, не трогайте меня», — не унималась она.

Полицейский, которого побила пассажирка, в ответ заявил, что если она не успокоится, то ему придется надеть на нее наручники.

Ранее 28-летнюю россиянку сняли с самолета, вылетающего по маршруту Анапа — Москва, из-за неадекватного поведения. Пассажирка устроила дебош во время посадки на борт воздушного судна. Девушка отказалась занять посадочное место, нецензурно выражалась в адрес попутчиков, а также укусила одну из стюардесс за предплечье.