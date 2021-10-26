Россиянка устроила дебош в вылетающем в Москву самолете и покусала стюардессу

Россиянку сняли с самолета, вылетающего по маршруту Анапа — Москва, из-за неадекватного поведения. Об этом сообщается на сайте пресс-службы управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

По данным ведомства, 28-летняя пассажирка устроила дебош во время посадки на борт воздушного судна. Девушка отказалась занять посадочное место, нецензурно выражалась в адрес попутчиков, а также укусила одну из стюардесс за предплечье.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов сняли россиянку с рейса. В отношении пассажирки сотрудники транспортной полиции составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и по статье 11.17 КоАП РФ («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»).

Ранее в сентябре в США пьяный авиапассажир нарушил порядок в самолете авиакомпании American Airlines и угодил в полицию. Инцидент произошел во время рейса по маршруту Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити. 61-летний путешественник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал браниться на членов экипажа и показывать им средний палец.

