Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:22, 28 июля 2026Спорт

Назван фаворит Кубка России по футболу

Эксперты считают «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Назван фаворит Кубка России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Эксперты считают «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 3,00. Следом идет «Краснодар». Сделать ставку на его победу можно с котировкой 5,00. С коэффициентом 5,50 оценивается вероятность успеха действующего обладателя трофея — «Спартака».

24 мая 2026 года «Спартак» переиграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти москвичи выиграли со счетом 4:3.

Ранее букмекеры назвали вероятность того, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом 2026 года перейдет в ПСЖ. По их оценкам, она составляет десять процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Награжденный Путиным ученый скоропостижно скончался. Незадолго до смерти его жестоко избили. В этом обвинили «озверевшего папашу»
    Названы пострадавшие от сбоя смартфоны Xiaomi
    Убытки авиагиганта приблизились к полумиллиарду долларов
    Ольга Орлова договорилась с Шепелевым по поводу сына Фриске
    Киев обвинили в средневековой жестокости из-за действий ТЦК
    Онищенко оценил опасность немытых арбузов
    Самолет с 208 пассажирами на борту экстренно сел из-за дыма в бизнес-классе
    Несколько россиян изнасиловали девушку и выложили запись в интернет
    Путин распорядился изменить военное сотрудничество с двумя странами СНГ
    Избиение известного ученого в российском городе попало на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok