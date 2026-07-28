Эксперты считают «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу

Назван фаворит Кубка России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

Эксперты считают «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 3,00. Следом идет «Краснодар». Сделать ставку на его победу можно с котировкой 5,00. С коэффициентом 5,50 оценивается вероятность успеха действующего обладателя трофея — «Спартака».

24 мая 2026 года «Спартак» переиграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти москвичи выиграли со счетом 4:3.

Ранее букмекеры назвали вероятность того, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом 2026 года перейдет в ПСЖ. По их оценкам, она составляет десять процентов.