Назван фаворит Кубка России по футболу. Об этом сообщает Sport24.
Эксперты считают «Зенит» фаворитом Кубка России по футболу. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 3,00. Следом идет «Краснодар». Сделать ставку на его победу можно с котировкой 5,00. С коэффициентом 5,50 оценивается вероятность успеха действующего обладателя трофея — «Спартака».
24 мая 2026 года «Спартак» переиграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти москвичи выиграли со счетом 4:3.
Ранее букмекеры назвали вероятность того, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков летом 2026 года перейдет в ПСЖ. По их оценкам, она составляет десять процентов.