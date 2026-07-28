Спасатель вынес бездомного пса из бушующего моря в Сочи и стал героем соцсетей

На одном из пляжей Сочи во время сильного шторма спасатель пришел на помощь бездомному псу, который не мог выбраться из бушующего Черного моря. Об этом сообщает KP.RU.
Все началось с того, что отдыхающие на пляже люди заметили в волнах живое существо. Сначала очевидцы решили, что в воде оказался человек, но вскоре поняли, что со стихией из последних сил борется пес.
На опубликованном видео можно заметить, что животное пыталось доплыть до берега, однако сильные волны снова и снова относили его обратно в море. Когда стало ясно, что пес почти выбился из сил, дежурный спасатель, надев спасательный жилет, бросился в воду.
Добравшись до испуганного пса, молодой человек аккуратно взял животное на руки и вместе с ним преодолел самые опасные волны. Уже через несколько минут оба благополучно вернулись на берег.
После спасения пес быстро пришел в себя. Отмечается, что он поднялся на лапы, отряхнулся, словно ничего не произошло, и завилял хвостом. Очевидцы рассказали, что четвероногого сразу же накормили. После пережитого испытания он с удовольствием съел угощение и заметно повеселел. О дальнейшей судьбе хвостатого не сообщается, но уточняется, что «сейчас с ним все хорошо».
История и видеозапись спасения завирусились в соцсетях. Интернет-пользователи стали массово благодарить сотрудника пляжа за решительность и доброе сердце, а также назвали его настоящим героем.
Ранее стало известно, что двое подростков приехали на отдых ради выступления и случайно спасли из моря своего же турагента.