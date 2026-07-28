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15:23, 28 июля 2026 (обновлено: 15:28, 28 июля 2026)Моя страна

Спасатель вынес бездомного пса из бушующего моря в Сочи и стал героем соцсетей

В Сочи спасатель вынес из штормового моря бездомную собаку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: kp.ru

На одном из пляжей Сочи во время сильного шторма спасатель пришел на помощь бездомному псу, который не мог выбраться из бушующего Черного моря. Об этом сообщает KP.RU.

Все началось с того, что отдыхающие на пляже люди заметили в волнах живое существо. Сначала очевидцы решили, что в воде оказался человек, но вскоре поняли, что со стихией из последних сил борется пес.

На опубликованном видео можно заметить, что животное пыталось доплыть до берега, однако сильные волны снова и снова относили его обратно в море. Когда стало ясно, что пес почти выбился из сил, дежурный спасатель, надев спасательный жилет, бросился в воду.

Добравшись до испуганного пса, молодой человек аккуратно взял животное на руки и вместе с ним преодолел самые опасные волны. Уже через несколько минут оба благополучно вернулись на берег.

После спасения пес быстро пришел в себя. Отмечается, что он поднялся на лапы, отряхнулся, словно ничего не произошло, и завилял хвостом. Очевидцы рассказали, что четвероногого сразу же накормили. После пережитого испытания он с удовольствием съел угощение и заметно повеселел. О дальнейшей судьбе хвостатого не сообщается, но уточняется, что «сейчас с ним все хорошо».

История и видеозапись спасения завирусились в соцсетях. Интернет-пользователи стали массово благодарить сотрудника пляжа за решительность и доброе сердце, а также назвали его настоящим героем.

Ранее стало известно, что двое подростков приехали на отдых ради выступления и случайно спасли из моря своего же турагента.

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