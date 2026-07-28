Близкий к Трампу блогер Лора Лумер подержала в руках украинский дрон «Писюн»

Близкий к президенту США Дональду Трампу американский блогер Лора Лумер посетила один из военных заводов и подержала в руках украинский дрон-перехватчик P1-Sun, называемый в народе «Писюном». Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер».

«Лора Лумер, близкая к Трампу, подержала в руках украинский дрон-перехватчик "Писюн" (...) Недавно [президент Украины Владимир] Зеленский дал ей интервью», — отмечается в сообщении.

Лумер стала не единственным сторонником Трампа, потрогавшим этот дрон-перехватчик. 11 июля, незадолго до ухода из жизни, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также посещал украинский завод, где сфотографировался с «Писюном».

Ранее Лумер посетила Киев, где взяла интервью у Зеленского. В разговоре украинский политик не захотел называть Трампа лучшим президентом в истории США. При этом блогер предупредила его, что хозяин Белого дома «посмотрит их беседу».