18:38, 26 февраля 2026Экономика

Путин поручил изменить семейную ипотеку

Президент Путин поручил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил изменить условия семейной ипотеки и включить в них возможность покупать вторичное жилье по льготной ставке. Список требований главы государства опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что мера рассчитана на поддержку многодетных семей. Предполагается, что приобрести в ипотеку с льготной ставкой получится не любую вторичную квартиру. Она должна находиться в городе с низким объемом строительства жилья и в доме, возведенном более 20 лет назад.

Ответственным за выполнение задачи Путин назначил правительство России. Кабмин должен будет представить предложения не позднее 30 марта 2026 года.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что в целом ипотека в России стала доступнее. На фоне снижения ключевой ставки снизились и ставки по ипотеке. Так, за последний год средние ставки по рыночной ипотеке опустились с 30 до 20 процентов.

