Экономика
13:48, 26 февраля 2026

Ипотека в России стала доступнее

Риелтор Сырцов: Средние ставки по ипотеке в России снизились до 20 процентов
Виктория Клабукова
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотечные ставки в России пошли вниз. О возросшей доступности жилищных кредитов «Газете.Ru» заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

На фоне снижения ключевой ставки снизились и ставки по ипотеке. Так, за последний год средние ставки по рыночной ипотеке опустились с 30 до 20 процентов. Несмотря на то что показатель остается заградительным, россияне охотнее соглашаются на оформление займа, рассчитывая впоследствии на рефинансирование. Помимо сокращения ключевой ставки, на оформление ипотеки заемщиков толкает падение доходности по вкладам: многие заявители не продляют депозиты и предпочитают вложить накопления в активы, чаще всего — ликвидную недвижимость, пояснил Сырцов.

Несмотря на временный ажиотаж спроса на семейную ипотеку, тренд на возобновление интереса к жилищному кредитованию риелтор считает долгосрочным. Еще большему росту ипотечных сделок поспособствует смягчение монетарной политики Центробанка, отметил эксперт. Вдобавок многие заемщики планируют вскоре оформлять ипотеку на остаток по рассрочкам, объем выдач которых заметно возрос за последние два года.

Ранее сообщалось о сокращении предложения жилья для покупки в семейную ипотеку с лимитом 12 миллионов рублей. За 2026 год число таких лотов может снизиться до 25 процентов.

