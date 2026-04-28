Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
06:01, 28 апреля 2026Наука и техника

Украина заменит солдат на НРТК

Defense News: Украина в логистике на передовой заменит солдат на НРТК
Иван Потапов
Фото: Stringer / Reuters

Украина в первой половине 2026-го планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРТК), призванных заменить солдат в решении задач логистики на передовой. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что планируемые поставки НРТК вдвое превышают показатели 2025 года. «Наша цель — сто процентов логистики на передовой должна выполняться роботизированными системами», — считает министр оборон Украины Михаил Федоров.

По его словам, только в марте НРТК выполнили более девяти тысяч эвакуационных и логистических миссий на передовой.

В ноябре 2023 года народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что Валерий Залужный, занимая должность главкома Вооруженными силами Украины, шокировал президента страны Владимира Зеленского идеей о создании солдат-роботов.

Нардеп подчеркнул, что Залужный отметил необходимость технологического скачка, поскольку солдаты «рано или поздно закончатся».

