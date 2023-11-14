На Украине сообщили об идее Залужного создать солдат-роботов

Депутат Шевченко: Залужный предложил Зеленскому создать солдат-роботов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный шокировал президента Украины Владимира Зеленского идеей о создании солдат-роботов. Об этом заявил народный депутат Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Видео доступно на YouTube.

По его словам, Залужный увидел роботов на выставке в Нью-Йорке и поделился идеей с украинским лидером. «Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» — заявил депутат.

Депутат подчеркнул, что в интервью The Economist Залужный отметил необходимость технологического скачка, так как солдаты «рано или поздно закончатся».

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ готовит военных к тому, что конфликт с Россией продлится еще несколько лет. Об этом заявила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian. Журналистка подчеркнула, что кризис продлится минимум до 2025 года.