Футболист сборной России Мелкадзе заявил, что у Нью-Йорка нет шансов перед Москвой

Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Георгий Мелкадзе заявил о превосходстве Москвы над Нью-Йорком. Его слова приводит Legalbet.

Футболист фразой «шансов нет» описал преимущество российской столицы. При этом он подчеркнул, что собирается посетить США во время отпуска, так как ему нравятся достопримечательности в городе. Мелкадзе добавил, что не успел купить билеты на чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень комфорта в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент российская столица намного лучше для жизни.