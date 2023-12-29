Роднина сравнила жизнь в Нью-Йорке и Москве

Депутат Ирина Роднина заявила, что жить в Москве комфортнее, чем в Нью-Йорке

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень комфорта жизни в Москве и Нью-Йорке. Ее слова приводит Sport24.

«Москва сейчас намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк. Мы разрабатываем программы для благоустройства и повышения качества жизни в наших городах», — отметила депутат. Она добавила, что российская столица интереснее американского города по архитектуре.

25 июля нападающий московского «Торпедо» и сборной Перу по футболу Йорди Рейна сравнил жизнь в США и России. «Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве, и мне тут комфортнее», — сказал Рейна.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания.