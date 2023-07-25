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15:53, 25 июля 2023Спорт

Игравший в США нападающий клуба ФНЛ сравнил жизнь в России и Америке

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна заявил, что жизнь в России комфортнее, чем в США

Фото: Jim Dedmon / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий московского «Торпедо» и сборной Перу по футболу Йорди Рейна сравнил жизнь в США и России. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Какая страна лучше — США или Россия? Безусловно, Россия! Я сейчас живу в Москве и мне тут комфортнее», — заявил Рейна. Игрок добавил, что выбрал для проживания Москва-Сити, так как любит чувствовать себя защищенным.

Рейна перешел в «Торпедо», играющее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в феврале 2023 года. До этого он выступал в Главной лиге футбола (MLS) за «Ди Си Юнайтед» и «Шарлотт».

26 июня голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень жизни в России и в США. «У них все люди ходят с айфонами — наверное, это не показатель. У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие», — заявил Лещук, добавив, что его удивляет эта особенность.

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    Алексей Гусев
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