Футболист «Динамо» сравнил уровень жизни в России и США

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал об удивившей его особенности жизни в Америке

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук сравнил уровень жизни в России и в США. Его слова приводит «РБ Спорт».

«У них все люди ходят с айфонами — наверное, это не показатель. У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие», — заявил Лещук, добавив, что его удивляет эта особенность. При этом футболист отметил, что ему сложно сделать выводы, так как он не жил в США, хотя уже в пятый раз отправляется в путешествие в эту страну.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он провел за бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны.