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14:55, 13 июня 2023Спорт

Российский боец ММА рассказал о минусах жизни в США

Боец MMA Вадим Немков назвал большое количество бомжей и мусора главными минусами США

Фото: Jeff Chiu / AP

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал о минусах жизни в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал большое количество бомжей и мусора главной проблемой страны. «Нью-Йорк — вообще свалка», — заявил он. При этом Немков подчеркнул, что ему понравились климат и природа в Лос-Анджелесе и Майами.

В ноябре 2021 года Немков сравнил цены в России и США. По его словам, еда в Америке стоит гораздо дороже. Боец рассказал, что в клубе «Александр Невский» в Старом Осколе, где он тренировался, стоимость обеда составляла около 100 рублей.

Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего спортсмена 16 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Анастасия Борисова
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