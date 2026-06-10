Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 10 июня 2026Силовые структуры

На просьбу блогера Маркаряна отреагировали в суде

В Москве суд утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну, вынесенный Мосгорсудом в марте. Об этом пишет РИА Новости.

Дело рассмотрели в особом порядке, поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали и защита, и прокурор, который посчитал наказание слишком мягким. Апелляция оставила приговор без изменения.

В марте суд приговорил Маркаряна к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в реабилитации нацизма.

По версии следствия, в марте 2025 года блогер разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти Героя СССР Александра Матросова и его подвигу. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп людей по национальному признаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Голливуд предлагал ей контракт на десятки картин». Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

    Боевик «Азова» объяснил смысл последних атак Украины

    В России назвали способ избежать массовых налетов ВСУ

    Рыбаки выловили «клад» с осьминогом-гигантом в России

    Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

    Москву назвали мировым лидером по развитию современного транспорта

    Эмин Агаларов устал от лая собак соседа и купил его участок

    Турист напал на мужчину на костылях из-за шезлонга и упрекнул в отсутствии члена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok