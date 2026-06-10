На просьбу блогера Маркаряна отреагировали в суде

В Москве суд утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор блогеру Арсену Маркаряну, вынесенный Мосгорсудом в марте. Об этом пишет РИА Новости.

Дело рассмотрели в особом порядке, поскольку блогер признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловали и защита, и прокурор, который посчитал наказание слишком мягким. Апелляция оставила приговор без изменения.

В марте суд приговорил Маркаряна к четырем с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в реабилитации нацизма.

По версии следствия, в марте 2025 года блогер разместил видеозапись, в которой демонстрировал презрительно-негативное отношение к памяти Героя СССР Александра Матросова и его подвигу. Второе видео касалось оправдания идеологии и практики нацизма, связанных с уничтожением групп людей по национальному признаку.