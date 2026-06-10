Немецкая компания представила Cascade и Gambit для нанесения ударов роем БПЛА

Немецкая компания STARK представила Cascade и Gambit для нанесения ударов роем БПЛА

Немецкая компания STARK представила системы Cascade и Gambit для нанесения высокоточных ударов роем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет NextGenDefense (NGD).

По данным компании-разработчика, новые платформы отражают более широкую тенденцию к созданию недорогих и массовых систем, предназначенных для применения в наземной, воздушной и морской средах.

Как уверяет разработчик, система Cascade способна уничтожать цели на расстоянии более 100 километров и обеспечивает «дальность поражения, сравнимую с артиллерийской, при значительно меньших затратах по сравнению с обычными дальнобойными боеприпасами». Соответствующий барражирующий боеприпас оснащен боевой частью массой 4,5 килограмма и предназначен для поражения целей, скрытых глубоко в тылу противника, включая командные пункты, логистические центры и системы противовоздушной обороны. Автономность БПЛА достигается за счет использования искусственного интеллекта.

Вторая платформа — Gambit — основана на квадрокоптере, способном выполнять задачи разведки и нанесения ударов на близком расстоянии (25 километров). Система также способна работать в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Возможность работы Cascade и Gambit в составе роя обеспечивается системой управления и контроля Minerva разработки STARK.

В мае газета Financial Times сообщила, что компании Helsing и OHB планируют создать сеть разведывательных спутников для Вооруженных сил ФРГ.

В марте Telegram-канал «Разработчик БПЛА» заметил, что поставленные Германией Вооруженным силам Украины барражирующие боеприпасы HX-2 компании Helsing оцениваются российскими экспертами как эффективные.