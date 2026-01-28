Реклама

Экономика
13:56, 28 января 2026Экономика

Акции российских золотодобытчиков стремительно подорожали

Аналитик Алиев: Акции российских золотодобытчиков быстро дорожают в 2026 году
Дмитрий Воронин

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Акции российских золотодобытчиков стремительно дорожают на фоне бьющего рекорды стоимости драгметалла, свидетельствуют данные торгов. Бумаги ЮГК выросли в цене за месяц на 47 процентов, а за неделю — на 30 процентов, акции Селигдара подорожали на 32 и 14 процентов соответственно, пишут «Т--Инвестиции», аналитик которых Ахмед Алиев объяснил темпы роста компаний тем, что они «значительно отстали от динамики золота в последние годы».

Также он указал на бумаги «Полюса», которые, хотя и прибавили в цене не столь значительными темпами — 3,3 процента за неделю и 11,7 процента за месяц, — связаны, по словам эксперта, с регулярными дивидендами и ясными перспективами удвоения добычи на горизонте трех-четырех лет.

Мировые цены на золото в ночь на 28 января впервые поднялись выше 5200 долларов за тройскую унцию, а в дальнейшем в ходе торгов вплотную приближались к уровню 5350 долларов.

Акции ЮГК к моменту написания материала были лидерами роста в рамках торгового дня на Мосбирже, прибавляя 8,91 процента. Сам индекс Мосбиржи рос на 0,23 процента, до 2787,84 пункта.

