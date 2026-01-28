Реклама

Экономика
08:14, 28 января 2026Экономика

Стоимость золота подскочила до нового рекорда

Мировые цены на золото впервые превысили $5200 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мировые цены на золото в ночь на 28 января продолжили обновлять мировые рекорды — показатель впервые превысил 5200 долларов за тройскую унцию и к моменту написания материала подскакивал на 3,26 процента, до 5287,45 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Драгметалл, скачок цен на который в 2025 году оказался самым мощным со времен революции в Иране в 1979-м, продолжил стремительно дорожать в январе на фоне геополитической нестабильности.

На днях стало известно, что автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказывавший рост стоимости золота до пяти тысяч долларов за унцию, порадовался успешности своего прогноза. «Ура!!! Будущее для золота — $27 000», — цитировал его Forbes.

Также стало известно, что учетная цена одного грамма золота, устанавливаемая Банком России, во вторник, 27 января, впервые с предшествовавшего деноминации и, соответственно, резкому снижению ее уровней, 1997 года, превысила 12 тысяч рублей, достигнув 12 088 рублей. На среду показатель был установлен ЦБ в размере 12 529 рублей.

