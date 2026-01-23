Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

Мировые цены на золото вплотную подошли к уровню $5000 за тройскую унцию

Мировые цены на золото в пятницу, 23 января, продолжают обновлять исторические максимумы, вплотную приближаясь к психологически важной отметке в пять тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала стоимость драгметалла на максимуме составлявшая около 4990 долларов за унцию росла на 1,48 процента, до 4986,24 доллара.

«В 2026 году поддержать золото может ожидаемое снижение ставок ФРС. Глобальный доллар на этом фоне может слабеть, а номинированные в нем котировки сырья — получить возможность для улучшения позиций», — цитирует ТАСС инвестиционного стратега «Гарда капитала» Александра Бахтина.

Стремительно дорожают и другие драгоценные металлы. 23 января стоимость серебра впервые стала трехзначной, преодолев сначала отметку в 100, а затем и в 101 доллар за унцию.