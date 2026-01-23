Стоимость серебра впервые стала трехзначной

Мировые цены на серебро выросли более чем на 4 %, до $100,47 за унцию

Стоимость серебра впервые в истории стала трехзначной, свидетельствуют данные торгов. Продолжив неуклонный рост, показатель к моменту написания материала достиг 100,36 доллара за унцию, а на максимуме поднимался до 100,47, прибавляя 23 января более 4 процентов.

С начала года мировые цены на серебро, стремительно дорожающее, как и другие драгметаллы, выросли на 40 процентов, обновляя рекорды почти в ежедневном режиме. Новый взрывной рост стоимости драгметаллов эксперты связывают с очередным витком геополитической нестабильности и прежде всего ситуацией вокруг Гренландии.

Накануне серебро впервые стало стоить больше 96 долларов за унцию, хотя еще в сентябре цена составляла 43 доллара, а в декабре — около 65 долларов.

«Доверие к США и их активам пошатнулось, ⁠возможно, безвозвратно, и это направляет денежные потоки в драгоценные металлы», — пишет Reuters. Ранее в пятницу стало известно, что крупнейший пенсионный фонд Европы в 2025 году резко сократил вложения в американские облигации.