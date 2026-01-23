Крупнейший пенсионный фонд Европы сократил вложения в гособлигации США

Ключевой пенсионный фонд Европы ABP в 2025-м сократил инвестиции в облигации США

Стоимость казначейских облигаций США, находящихся в распоряжении крупнейшего в Европе пенсионного фонда ABP (Нидерланды), резко упала с конца 2024 года по сентябрь 2025-го. Как пишет Reuters, о сокращении вложений в актив говорит снижение их стоимости в указанный период с 29 до 19 миллиардов евро.

Месяцы, о которых идет речь, были первыми после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который ввел почти против всех государств мира новые импортные пошлины, напоминает агентство.

«Хотя в заявлениях ABP указана стоимость принадлежащих ей облигаций, а не их абсолютные объемы, цены на казначейские облигации США оставались стабильными или выросли за этот период», — говорится также в публикации.

Накануне Трамп пообещал европейцам принять жесткие ответные меры, в случае если они начнут избавляться от американских облигаций. Речь о перспективе таких действий государств ЕС зашла на фоне конфронтации по вопросу о Гренландии, в ходе которой американский президент пригрозил ряду стран новыми пошлинами.

После того как датский пенсионный фонд AkademikerPension объявил, что уже в январе продаст весь свой пакет гособлигаций США общим объемом около 100 миллионов долларов, объяснив это «плохим финансовым положением» Вашингтона, глава американского Минфина Скотт Бессент отметил, что такие планы его «совершенно не беспокоят» из-за незначительности объемов инвестиций датчан.