Экономика
12:22, 21 января 2026Экономика

В США решили не беспокоиться из-за отказа Дании от американских облигаций

Бессент заявил, что его не беспокоят планы Дании продать гособлигации США
Дмитрий Воронин
Скотт Бессент

Скотт Бессент. Фото: Markus Schreiber / AP

Датский пенсионный фонд AkademikerPension планирует уже в январе продать весь свой пакет гособлигаций Минфина США общим объемом около 100 миллионов долларов, конвертировав его в американскую валюту и краткосрочные долговые бумаги. Об этом сообщает CBS News.

«Решение обусловлено плохим финансовым положением правительства США», — заявили телеканалу представители фонда.

Находящийся в Давосе глава американского Минфина Скотт Бессент, заявил, что такие планы его «совершенно не беспокоят» из-за незначительности объемов инвестиций датчан. Как напоминает Bloomberg, до этого чиновник назвал «ложным утверждением» предположения о том, что европейцы, в ответ на шаги Белого дома в отношении Гренландии, включающие новые пошлины против ряда стран, могли бы начать продавать облигации США, оказав «сейсмическое воздействие на рынки».

По словам аналитиков Deutsche Bank, европейские страны, которые владеют американскими облигациями и акциями на восемь триллионов долларов, что почти вдвое больше, чем весь остальной мир вместе взятый, могут рассмотреть возможность возвращения части этих средств на родину, «используя капитал в качестве оружия».

