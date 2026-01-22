Трамп пообещал европейцам серьезный ответ на возможную продажу облигаций США

Трамп пообещал серьезные меры в ответ на продажу европейцами облигаций США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жесткие ответные меры против европейских стран в случае, если они начнут избавляться от американских облигаций. «У нас на руках все карты», — подчеркнул он в связи с этим в интервью телеканалу Fox Business.

После того как Трамп пообещал ввести новые пошлины против ряда государств, не согласных с его политикой по вопросу Гренландии, речь зашла о том, что европейцы, владеющие американскими облигациями и акциями на восемь триллионов долларов, что почти вдвое больше, чем весь остальной мир вместе взятый, могут рассмотреть возможность возвращения части этих средств на родину.

Вскоре датский пенсионный фонд AkademikerPension объявил, что планирует уже в январе продать весь свой пакет гособлигаций Минфина США общим объемом около 100 миллионов долларов, объяснив это «плохим финансовым положением» Вашингтона.

Глава американского Минфина Скотт Бессент в связи с этим заявил, что такие планы его «совершенно не беспокоят» из-за незначительности объемов инвестиций датчан.