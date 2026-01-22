Стоимость драгметаллов взлетела до рекордных отметок

Стоимость серебра впервые поднялась выше 96 долларов за унцию

Стоимость драгоценных металлов вновь взлетела до рекордных отметок вечером в четверг, 22 января. Так, серебро впервые поднялось выше 96 долларов за тройскую унцию, прибавляя к моменту написания материала 3,81 процента, до 96,17 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на платину установила новый исторический рекорд стоимости в 2555,8 доллара за унцию, а золото поднималось до 4887,86 доллара, что буквально на несколько центов меньше максимума от 21 января в 4888,22.

Новый взрывной рост стоимости драгметаллов эксперты связывают с очередным витком геополитической нестабильности и прежде всего ситуацией вокруг Гренландии. Несмотря на некоторое смягчение риторики после вчерашнего выступления президента США Дональда Трампа в Давосе, полемика в этой сфере не утихает. В частности, глава Соединенных Штатов пообещал европейцам принять жесткие ответные меры в случае, если они начнут избавляться от американских облигаций.

Также 22 января стало известно, что среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на Мосбирже вырос в первую рабочую неделю января к уровням 2025 года более чем в четыре раза — с 1,3 тонны до максимальных за все время 5,4 тонны.