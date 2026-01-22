В России резко вырос объем биржевых торгов серебром

Объем торгов серебром на Мосбирже вырос в январе с обычных 1,3 до 5,4 тонны

Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгметаллов Мосбиржи резко вырос в первую рабочую неделю января, достигнув максимальных за все время 5,4 тонны, хотя, например, в 2025 году показатель составлял 1,3 тонны. Об этом со ссылкой на данные российской площадки сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за первые десять торговых дней января совокупный объем указанных торгов составил 43 тонны, тогда как по итогам всего первого месяца 2025 года показатель оказался вдвое меньшим. В денежном выражении к прошлому январю объем торгов серебром на Мосбирже вырос в четыре раза, до 9,4 миллиарда рублей, говорится в публикации.

Серебро, как и золото, в начале года продолжает бить рекорды стоимости, обновляя исторические максимумы почти в ежедневном режиме. Еще в сентябре унция серебра стоила 43 доллара, к декабрю выросла в цене до 65 долларов, а 20 января поднималась выше 95 долларов. К моменту написания материала показатель в рамках торгового дня рос на 1,06 процента, до 93,62 доллара.

В целом объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 процентов, до 145,2 триллиона рублей, в том числе на 80 процентов, до 25,2 триллиона, увеличился показатель торгов производными инструментами на драгоценные металлы.

