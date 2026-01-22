Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 22 января 2026Экономика

В России резко вырос объем биржевых торгов серебром

Объем торгов серебром на Мосбирже вырос в январе с обычных 1,3 до 5,4 тонны
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгметаллов Мосбиржи резко вырос в первую рабочую неделю января, достигнув максимальных за все время 5,4 тонны, хотя, например, в 2025 году показатель составлял 1,3 тонны. Об этом со ссылкой на данные российской площадки сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за первые десять торговых дней января совокупный объем указанных торгов составил 43 тонны, тогда как по итогам всего первого месяца 2025 года показатель оказался вдвое меньшим. В денежном выражении к прошлому январю объем торгов серебром на Мосбирже вырос в четыре раза, до 9,4 миллиарда рублей, говорится в публикации.

Серебро, как и золото, в начале года продолжает бить рекорды стоимости, обновляя исторические максимумы почти в ежедневном режиме. Еще в сентябре унция серебра стоила 43 доллара, к декабрю выросла в цене до 65 долларов, а 20 января поднималась выше 95 долларов. К моменту написания материала показатель в рамках торгового дня рос на 1,06 процента, до 93,62 доллара.

В целом объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 процентов, до 145,2 триллиона рублей, в том числе на 80 процентов, до 25,2 триллиона, увеличился показатель торгов производными инструментами на драгоценные металлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Российские танки усилят беспилотниками

    Новостройкам предсказали подорожание в два раза по одной причине

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok