Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила 95 долларов

В ходе торгов во вторник, 20 января, серебро рекордно подорожало вслед за золотом. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

К 12:10 по московскому времени котировки драгметалла впервые в истории преодолели отметку в 95 долларов за тройскую унцию и достигли 95,2 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 7,52 процента.

На пике серебро дорожало до 95,4 доллара за унцию. Ранее исторического максимума достигли котировки другого ключевого драгметалла. В ходе торгов биржевая стоимость золота впервые превысила 4720 долларов. На максимуме его котировки достигали 4723 долларов.

Эксперты объясняют рекордное подорожание основных драгметаллов в первую очередь напряженной геополитической ситуацией в мире. На фоне ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы военного вторжения США в Гренландию и Иран, а также отсутствия серьезного прогресса в урегулировании конфликта на Украине участники фондового рынка рассматривают золото наряду с серебром в качестве главного «актива-убежища». С учетом стабильного высокого спроса и ограниченного предложения это толкает котировки драгметаллов вверх.