Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 20 января 2026Экономика

Серебро рекордно подорожало вслед за золотом

Биржевая стоимость серебра впервые в истории превысила 95 долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В ходе торгов во вторник, 20 января, серебро рекордно подорожало вслед за золотом. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

К 12:10 по московскому времени котировки драгметалла впервые в истории преодолели отметку в 95 долларов за тройскую унцию и достигли 95,2 доллара. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 7,52 процента.

На пике серебро дорожало до 95,4 доллара за унцию. Ранее исторического максимума достигли котировки другого ключевого драгметалла. В ходе торгов биржевая стоимость золота впервые превысила 4720 долларов. На максимуме его котировки достигали 4723 долларов.

Эксперты объясняют рекордное подорожание основных драгметаллов в первую очередь напряженной геополитической ситуацией в мире. На фоне ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозы военного вторжения США в Гренландию и Иран, а также отсутствия серьезного прогресса в урегулировании конфликта на Украине участники фондового рынка рассматривают золото наряду с серебром в качестве главного «актива-убежища». С учетом стабильного высокого спроса и ограниченного предложения это толкает котировки драгметаллов вверх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok