Объем торгов на Мосбирже резко вырос

Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 %

Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 процентов, до 145,2 триллиона рублей. О резком росте этого и других показателей площадки рассказала ее управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева, которую цитируют «Ведомости».

Так, на 41 процент, до 2,4 триллиона рублей, увеличился объем открытых позиций, на 31 процент, до 78,4 триллиона, подскочил оборот, приходящийся на розничных инвесторов. По словам Патрикеевой, сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже заключались в прошлом году с 483 тысячами клиентских счетов, что на 22 процента больше, чем в 2024-м.

При этом объем торгов производными инструментами на драгоценные металлы взлетел в России на 80 процентов, до 25,2 триллиона рублей. Это стало ответом на стремительный рост котировок золота и серебра, обновлявших рекорды в 2025 году и продолживших стремительно дорожать в 2026-м.

За год индекс Мосбиржи немного снизился. Также сообщалось, что акции более двух третей российских компаний, впервые разместивших их на площадке в последние два года, подешевели.