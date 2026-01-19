Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:16, 19 января 2026Экономика

Объем торгов на Мосбирже резко вырос

Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Объем торгов на срочном рынке Мосбиржи вырос в 2025 году на 45 процентов, до 145,2 триллиона рублей. О резком росте этого и других показателей площадки рассказала ее управляющий директор рынка деривативов Мария Патрикеева, которую цитируют «Ведомости».

Так, на 41 процент, до 2,4 триллиона рублей, увеличился объем открытых позиций, на 31 процент, до 78,4 триллиона, подскочил оборот, приходящийся на розничных инвесторов. По словам Патрикеевой, сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже заключались в прошлом году с 483 тысячами клиентских счетов, что на 22 процента больше, чем в 2024-м.

При этом объем торгов производными инструментами на драгоценные металлы взлетел в России на 80 процентов, до 25,2 триллиона рублей. Это стало ответом на стремительный рост котировок золота и серебра, обновлявших рекорды в 2025 году и продолживших стремительно дорожать в 2026-м.

За год индекс Мосбиржи немного снизился. Также сообщалось, что акции более двух третей российских компаний, впервые разместивших их на площадке в последние два года, подешевели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение певицы Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok