13:29, 15 января 2026Экономика

Выходящие на российскую биржу компании провалились

«Известия»: Акции вышедших на IPO с 2023 года российских компаний обвалились
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Более двух третей российских компаний, впервые разместивших акции на Московской бирже в последние два года, подешевели. В среднем их акции обвалились на 40 процентов, говорится в материале «Известий».

К самым большим потерям для инвесторов привело IPO производителя алкогольной продукции «Кристалл», стоимость бумаг которого рухнула на 67 процентов от цены размещения.

Лучший результат показал застройщик «Группа АПРИ» (плюс 57 процентов). Формально в плюс вышли акции фармацевтической компании «Промомед», но рост составил всего 0,25 процента от цены размещения.

Гендиректор лизинговой компании «Европлан» (минус 27 процентов) Илья Ноготков отметил, что на рынок влияют геополитическая обстановка и жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев подтвердил, что в условиях высоких ставок инвесторы предпочитают класть деньги на депозиты, а не рисковать на фондовом рынке. Кроме того, оставшиеся участники рынка стали внимательнее присматриваться к самым компаниями, в том числе оценивать долговую нагрузку и устойчивость реальной прибыли.

Опрошенные изданием эксперты ожидают, что в 2026 году на IPO могут выйти 10-12 компаний. Директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова уверена, что интерес к акциям все же будет расти, так как это единственный актив, способный обогнать инфляцию. Также она надеется, что дальнейшее снижение ставок и отсутствие новых геополитических неопределенностей ускорит восстановление.

По итогу 2025 года российский фондовый рынок продемонстрировал падение. Индекс Мосбиржи с первых торгов года снизился более чем на 100 пунктов. В начале 2026 года снижение продолжилось. По сравнению с январем 2022 года индекс упал на треть, без учета накопленной инфляции.

