Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи опустился до минимума более чем за месяц

В начале торговой сессии российский фондовый рынок продолжил вчерашнее падение. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2690 пунктов впервые с 9 декабря 2025 года, свидетельствуют данные площадки.

Прошлый год индекс закрыл на уровне 2767, с того момента он потерял уже 80 пунктов. Снижение ускорилось с завершением государственных выходных, хотя торги начались еще 5 января.

Валютный рынок остается стабильным, юань торгуется на уровне 11,25 рубля. Индекс гособлигаций RGBI откатился на уровень 117,2 пункта, где в последний раз находится 3 декабря.

Основными проблемами для акций российских компаний остаются низкие цены на нефть и геополитическая нестабильность, которая может привести к новым санкциям. Кроме того, дискуссии по поводу остановки боевых действий на Украине снова ослабли, что оценивается инвесторами как негативное обстоятельство.

Также на индекс повлияло падения акций крупнейших российских нефтяных компаний из-за дивидендного гэпа (снижение стоимости на следующий день после даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды).

Ранее финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что арест представителями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро сильнее повлияет на Китай, а не на Россию, поскольку китайские компании активно приобретали нефть из этой страны.