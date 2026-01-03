В России назвали главного пострадавшего от атаки США на Венесуэлу

Родин: Атака Венесуэлы повлияет на рынок Китая, но не России

Атака США на Венесуэлу больше всего повлияет на Китай, а не Россию, чья торговля с латиноамериканской страной была ограниченной. Главного пострадавшего от американской операции назвал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин в интервью РИА Новости.

«Если говорить о влиянии на российский фондовый рынок, то оно будет ограниченное, так как прямая торговля с Венесуэлой достаточно ограниченная», — сказал он.

По его словам, Китай, как главный покупатель венесуэльской нефти, пострадает сильнее всего. Эксперт подчеркнул, что теперь Пекин будет вынужден покупать такие же объемы нефти, но уже по рыночным ценам, что «безусловно не выгодно».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя атаку США на Венесуэлу, затруднился дать ей оценку. «Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время», — сказал политик.