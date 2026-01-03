Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 3 января 2026Мир

Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя атаку США на Венесуэлу, затруднился дать ей правовую оценку. Его слова приводит ТАСС.

«Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время», — сказал политик. Он подчеркнул, что отношения между государствами должны основываться на принципах международного права.

Мерц также призвал не допустить политическую нестабильность в Венесуэле и обеспечить переход власти к избранному на выборах правительству.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, военные возможности республики оказались бессильными, когда американские военные и правоохранительные органы США успешно захватили ее лидера Николаса Мадуро среди ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

    Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

    В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

    Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

    В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

    Медведев указал на один факт на фоне операции США в Венесуэле

    Трамп поставил условие вице-президенту Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok