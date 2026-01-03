Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя атаку США на Венесуэлу, затруднился дать ей правовую оценку. Его слова приводит ТАСС.

«Правовая оценка операции США сложная. На это нам нужно время», — сказал политик. Он подчеркнул, что отношения между государствами должны основываться на принципах международного права.

Мерц также призвал не допустить политическую нестабильность в Венесуэле и обеспечить переход власти к избранному на выборах правительству.

Ранее американский президент Дональд Трамп рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, военные возможности республики оказались бессильными, когда американские военные и правоохранительные органы США успешно захватили ее лидера Николаса Мадуро среди ночи.