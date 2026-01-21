Реклама

Экономика
07:26, 21 января 2026Экономика

Мировые цены на золото подскочили до нового исторического максимума

Стоимость золота впервые в истории поднялась выше $4850 за тройскую унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Pixabay

Стоимость золота продолжила обновлять исторические максимумы в ночь на 21 января, впервые превысив сначала уровень 4800, а затем и 4850 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала показатель подскочил до рекордных 4856,46 доллара за унцию, прибавляя в рамках торгового дня около двух процентов, хотя только накануне превысил 4720 долларов.

Драгоценные металлы вернулись к резкому росту на текущей неделе — серебро также обновляет максимумы. Ключевой причиной этого стал «воинственный настрой президента США Дональда Трампа», пишет «Коммерсантъ», отмечая, что особенно встревожила инвесторов ситуация вокруг Гренландии, создающая основания для продолжения торговых войн и повышения взаимных пошлин.

«Геополитические триггеры увеличивают премию за риск и поддерживают спрос на металлы»,— цитирует издание директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко.

